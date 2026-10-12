Сбитому в Чувашии лосю оказывали помощь сотрудники Минприроды
В Чувашии туристический автобус столкнулся с лосем. Животное получило ранения, пассажиры не пострадали, информирует Госавтоинспекция республики.
Авария случилась в воскресенье в 18:00 по московскому времени на 51-м километре трассы Чебоксары — Сурское в Красноармейском округе. Водитель автобуса «Ивеко», следовавшего из Йошкар-Олы в Муром, совершил наезд на лося в зоне, где установлен предупреждающий знак «Дикие животные».
В салоне в момент ДТП находились 17 человек, включая двоих несовершеннолетних. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Для того чтобы доставить людей к месту назначения, на место происшествия прибыл другой автобус.
Кроме того, для оказания помощи раненому лосю вызвали специалистов Министерства природы Чувашии. Состояние животного не уточняется.
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