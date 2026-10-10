В Британии мужчина прыгнул в вольер к тиграм и попал в реанимацию
В Донкастере (графство Йоркшир, Великобритания) один из гостей зоопарка перепрыгнул через защитные ограждения и оказался в вольере с тиграми. Об этом пишут местные СМИ.
По словам очевидцев, мужчина будто намеревался «поиграть» с хищником, но попытка чуть не обернулась трагедией. Тигр напал на незваного гостя, нанеся ему тяжёлые травмы. На место срочно вызвали экстренные службы. Для эвакуации пострадавшего в парк прибыл медицинский вертолёт.
Свидетели также рассказали изданию The Telegraph, что посетителей оперативно вывели с территории, а в какой‑то момент в парке раздались выстрелы. В связи с ЧП администрация приняла решение закрыть зоопарк до конца воскресенья, чтобы разобраться в ситуации и усилить меры безопасности.
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