В Британии мужчина прыгнул в вольер к тиграм и попал в реанимацию

10 октября 2026, 23:22

Фото: iStock/Andrey Rykov

В Донкастере (графство Йоркшир, Великобритания) один из гостей зоопарка перепрыгнул через защитные ограждения и оказался в вольере с тиграми. Об этом пишут местные СМИ.