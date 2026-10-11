В Москве диспетчер перепутал фрукт с боеприпасом и вызвал полицию

11 октября 2026, 23:59

Пенсионер угрожал диспетчеру гранатом в Москве

Фото: iStock/Edgie

В Москве из-за недоразумения в диспетчерской пришлось вызывать наряд полиции. Всё произошло из-за коммунального конфликта и угрозы обычным фруктом.





Как сообщил телеканал РЕН ТВ, 80‑летний пенсионер Михаил пришёл разобраться, почему в его доме до сих пор нет отопления. При себе у мужчины была лишь сумка с фруктами. Разговор с диспетчером быстро накалился, и в пылу спора клиент не сдержал эмоций.



«Треснуть бы тебе по лбу гранатом», — крикнул он.