В Москве диспетчер перепутал фрукт с боеприпасом и вызвал полицию
Пенсионер угрожал диспетчеру гранатом в Москве
В Москве из-за недоразумения в диспетчерской пришлось вызывать наряд полиции. Всё произошло из-за коммунального конфликта и угрозы обычным фруктом.
Как сообщил телеканал РЕН ТВ, 80‑летний пенсионер Михаил пришёл разобраться, почему в его доме до сих пор нет отопления. При себе у мужчины была лишь сумка с фруктами. Разговор с диспетчером быстро накалился, и в пылу спора клиент не сдержал эмоций.
«Треснуть бы тебе по лбу гранатом», — крикнул он.Однако сотрудник решил, что речь идёт о боеприпасе, и в испуге вызвал полицию. На место оперативно прибыли правоохранители. В ходе проверки выяснилось, что никакой гранаты у пожилого мужчины не было — в сумке лежали только фрукты.