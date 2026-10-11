Достижения.рф

В Москве диспетчер перепутал фрукт с боеприпасом и вызвал полицию

Пенсионер угрожал диспетчеру гранатом в Москве
Фото: iStock/Edgie

В Москве из-за недоразумения в диспетчерской пришлось вызывать наряд полиции. Всё произошло из-за коммунального конфликта и угрозы обычным фруктом.



Как сообщил телеканал РЕН ТВ, 80‑летний пенсионер Михаил пришёл разобраться, почему в его доме до сих пор нет отопления. При себе у мужчины была лишь сумка с фруктами. Разговор с диспетчером быстро накалился, и в пылу спора клиент не сдержал эмоций.

«Треснуть бы тебе по лбу гранатом», — крикнул он.
Однако сотрудник решил, что речь идёт о боеприпасе, и в испуге вызвал полицию. На место оперативно прибыли правоохранители. В ходе проверки выяснилось, что никакой гранаты у пожилого мужчины не было — в сумке лежали только фрукты.
Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0