В «Лиза Алерт» назвали условия прекращения поиска семьи Усольцевых

24 октября 2026, 02:43

«Лиза Алерт»: поиски семьи Усольцевых продолжатся в соответствии с планом

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Отряд «Лиза Алерт» не намерен прекращать поиски семьи Усольцевых, пока пропавших не найдут либо не появятся обстоятельства, делающие дальнейшую операцию невозможной. Об этом агентству РИА Новости сообщили в региональном подразделении организации.