В «Лиза Алерт» назвали условия прекращения поиска семьи Усольцевых
Отряд «Лиза Алерт» не намерен прекращать поиски семьи Усольцевых, пока пропавших не найдут либо не появятся обстоятельства, делающие дальнейшую операцию невозможной. Об этом агентству РИА Новости сообщили в региональном подразделении организации.
Семья исчезла в Красноярском крае 28 сентября 2025 года. Усольцевы отправились в поход от посёлка Кутурчин к горе Буратинка и не вернулись. Крупномасштабные поисковые мероприятия в последний раз проводились в июне 2026 года. В настоящий момент следствие в качестве основной рассматривает версию несчастного случая, однако возможность криминального характера происшествия полностью не исключается.
В «Лиза Алерт» пояснили, что поиск считается завершённым только в двух случаях: когда человека нашли либо когда возникли объективные обстоятельства, не позволяющие добровольцам продолжать работу. Сейчас отряд остаётся в готовности к действиям — конкретные сроки и масштаб предстоящих мероприятий пока не определены. Формат работы будет выстраиваться с учётом имеющихся данных, условий местности и в тесном взаимодействии с профильными службами.
Представители отряда особо отметили, что ведение поисков в горно‑таёжной зоне сопряжено с серьёзными сложностями. На эффективность работ напрямую влияют сложный рельеф, густая растительность, непредсказуемые погодные условия, обширность территории, а также время, прошедшее с момента исчезновения людей, и ограниченность сведений о запланированном маршруте.
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