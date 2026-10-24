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В «Лиза Алерт» назвали условия прекращения поиска семьи Усольцевых

«Лиза Алерт»: поиски семьи Усольцевых продолжатся в соответствии с планом
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Отряд «Лиза Алерт» не намерен прекращать поиски семьи Усольцевых, пока пропавших не найдут либо не появятся обстоятельства, делающие дальнейшую операцию невозможной. Об этом агентству РИА Новости сообщили в региональном подразделении организации.



Семья исчезла в Красноярском крае 28 сентября 2025 года. Усольцевы отправились в поход от посёлка Кутурчин к горе Буратинка и не вернулись. Крупномасштабные поисковые мероприятия в последний раз проводились в июне 2026 года. В настоящий момент следствие в качестве основной рассматривает версию несчастного случая, однако возможность криминального характера происшествия полностью не исключается.

В «Лиза Алерт» пояснили, что поиск считается завершённым только в двух случаях: когда человека нашли либо когда возникли объективные обстоятельства, не позволяющие добровольцам продолжать работу. Сейчас отряд остаётся в готовности к действиям — конкретные сроки и масштаб предстоящих мероприятий пока не определены. Формат работы будет выстраиваться с учётом имеющихся данных, условий местности и в тесном взаимодействии с профильными службами.

Представители отряда особо отметили, что ведение поисков в горно‑таёжной зоне сопряжено с серьёзными сложностями. На эффективность работ напрямую влияют сложный рельеф, густая растительность, непредсказуемые погодные условия, обширность территории, а также время, прошедшее с момента исчезновения людей, и ограниченность сведений о запланированном маршруте.

Александр Огарёв

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