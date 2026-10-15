Сын Усольцевой отказался признавать пропавшую семью погибшей
Сын пропавшей в красноярской тайге Ирины Усольцевой Данил Баталов не собирается обращаться в суд, чтобы признать мать и остальных членов семьи погибшими. Об этом он заявил в беседе РИА Новости.
В законодательстве РФ говорится, что если человек исчез при обстоятельствах, угрожавших его жизни, то родственники через полгода вправе добиться в суде признания его умершим и вступить в наследство.
«Я про наследство пока даже не задумываюсь. Не хочу признавать их погибшими», – сказал Баталов.Он верит, что Усольцевы покинули Россию и все еще живы. Ирина и Сергей Усольцевы вместе с малолетней дочерью Ариной пропали в конце сентября прошлого года в Партизанском районе Красноярского края.