Сын Усольцевой отказался признавать пропавшую семью погибшей

15 октября 2026, 08:21

Фото: iStock/Diy13

Сын пропавшей в красноярской тайге Ирины Усольцевой Данил Баталов не собирается обращаться в суд, чтобы признать мать и остальных членов семьи погибшими. Об этом он заявил в беседе РИА Новости.





В законодательстве РФ говорится, что если человек исчез при обстоятельствах, угрожавших его жизни, то родственники через полгода вправе добиться в суде признания его умершим и вступить в наследство.



«Я про наследство пока даже не задумываюсь. Не хочу признавать их погибшими», – сказал Баталов.