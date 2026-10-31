Раскрыта уникальная схема обмана пенсионеров
Мошенники пытаются получить доступ к аккаунтам на портале «Госуслуги», маскируясь под сотрудников Социального фонда. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал сенатор Артём Шейкин.
Аферист по телефону представляется работником организации, сообщает о якобы неучтённом стаже, обещая прибавку к пенсии, и предлагает записаться на приём. Чтобы «подтвердить встречу», злоумышленник просит продиктовать код из СМС. На деле он нужен для входа в учётную запись на «Госуслугах».
По словам парламентария, схема выглядит правдоподобно, так как преступники не требуют перевода денег, а лишь приглашают прийти в официальное учреждение, из‑за чего люди охотнее идут на контакт. Однако получение доступа к аккаунту даёт мошенникам возможность завладеть персональными данными и документами, что может стать основой для дальнейших махинаций. Сенатор настоятельно рекомендует сразу прекращать разговор, если у человека просят назвать одноразовый код или пароль.
Читайте также: