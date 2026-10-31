Раскрыта уникальная схема обмана пенсионеров

31 октября 2026, 06:29

Сенатор Шейкин: мошенники предлагают россиянам «перерасчёт» пенсий

Фото: iStock/VioNettaStock

Мошенники пытаются получить доступ к аккаунтам на портале «Госуслуги», маскируясь под сотрудников Социального фонда. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал сенатор Артём Шейкин.