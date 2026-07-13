Россиянам рассказали, как защитить загородный дом от жары летом

13 июля 2026, 08:40

Техэксперт Романов: перегрев дома в жару связан с проблемами кровли и чердака

Фото: iStock/VvoeVale

Перегрев загородного дома в жару часто связан не с высокой температурой воздуха, а с проблемами кровли и чердака. Об этом «Газете.Ru» сообщил технический эксперт компании «Ондулин» Никита Романов.