Россиянам рассказали, как защитить загородный дом от жары летом
Перегрев загородного дома в жару часто связан не с высокой температурой воздуха, а с проблемами кровли и чердака. Об этом «Газете.Ru» сообщил технический эксперт компании «Ондулин» Никита Романов.
Основной причиной перегрева дома является крыша, которая целый день подвергается воздействию прямых солнечных лучей. Особенно это проявляется в зданиях с холодным чердаком или слабой теплоизоляцией. Романов отметил, что в первую очередь следует обратить внимание на вентиляцию чердака. Если воздух под крышей застаивается, чердак превращается в тепловую подушку и начинает нагревать жилые помещения, объяснил эксперт.
Он рекомендовал проверить, не заблокированы ли вентиляционные отверстия утеплительными материалами, вещами или мусором. Важно убедиться, что воздух свободно циркулирует через окна и вентиляционные решетки.
Утепление также играет важную роль. Романов подчеркнул, что многие воспринимают его только как зимнюю защиту, однако летом утеплитель также помогает предотвратить проникновение жары в дом. Если утеплитель намок, просел или уложен с дефектами, комнаты под крышей будут нагреваться гораздо быстрее, добавил эксперт.
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