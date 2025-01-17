В топ-10 городов-миллионников по доле новостроек вошла Казань

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Казань вошла в топ-10 городов-миллионников по доле новостроек, возведенных за последние пять лет — показатель составил 2,6%. Об этом со ссылкой на сервис «Яндекс Аренда» сообщает «Татар-информ». За последний год в столице Татарстана ввели больше 480 тысяч квадратных метров жилья.
Часть квартир из недавно построенных домов, как отмечается, пополнит сегмент долгосрочной аренды в 2025 году после того, как владельцы завершат ремонт и обустройство.
Москва и Санкт-Петербург тоже попали в десятку лучших по доле новостроек, но процент таких домов в них немного меньше, чем у лидеров рейтинга.
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«Возглавил рейтинг городов по доле новостроек Краснодар – доля новых проектов там составляет 5,9%. На втором месте – Волгоград (3,2%), тройку замкнул Красноярск (3%), на четвертой позиции – Новосибирск (2,8%)», — пишет издание.
Москва и Санкт-Петербург тоже попали в десятку лучших по доле новостроек, но процент таких домов в них немного меньше, чем у лидеров рейтинга.
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Данил Пономарев