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Раскрыта возможная причина смерти британца на рейсе Singapore Airlines. Как сообщило агентство Reuters, вероятно, 73-летний британский поданный скончался в результате сердечного приступа.
«Киттипонг Киттикачорн (генеральный директор международного аэропорта Бангкока «Суварнабхуми» — Прим. ред.) сообщил на пресс-конференции, что во время инцидента скончался 73 — летний британец, вероятно, из-за сердечного приступа», — пишет Reuters.
По информации издания The Daily Mail, 73 — летнего пассажира пытались реанимировать другие люди, но тщетно. Также отмечено, что семь человек тяжело ранены, а одного члена экипажа госпитализировали.
По словам одного из пассажиров, самолет попал в зону турбулентности, начав снижение. Людей, которые не были пристегнуты, подбросило до потолка. Они ударялись так сильно, что пробивали панели с лампочками и масками.
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Никита Кротов