Турецкое СМИ указало на странности в крушении вертолета с президентом Ирана

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Турецкая газета Turkiye указала на странности при анализе катастрофы вертолета с президентом Ирана.
В частности, газета задается вопросами, почему президент летел не на российском Ми, а на вертолете США и по какой причине менялся состав пассажиров.
Как сообщил изданию источник в иранских органах безопасности, все время вертолеты для поездок Раиси выбирались из моделей российского производства, а для поездки в Тебриз предпочтение было отдано американскому вертолету, собранному 30 лет назад.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, разбился 19 мая. Утром 20 мая вице-президент Ирана подтвердил данные о гибели президента и его делегации.
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Как сообщил изданию источник в иранских органах безопасности, все время вертолеты для поездок Раиси выбирались из моделей российского производства, а для поездки в Тебриз предпочтение было отдано американскому вертолету, собранному 30 лет назад.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, разбился 19 мая. Утром 20 мая вице-президент Ирана подтвердил данные о гибели президента и его делегации.
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Алёна Самарева