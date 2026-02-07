Россиянам назвали отрасли со средней зарплатой свыше 200 тысяч рублей

07 февраля 2026, 02:36

РИА Новости: Зарплаты в сфере добычи металлических руд превысили 200 тысяч рублей

Фото: iStock/blinow61

Средние зарплаты для российских работников в сфере добычи металлических руд, а также воздушного и космического транспорта превысили 200 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные.





Согласно материалу, в ноябре 2025 года лидерами по уровню дохода среди работников укрупненных отраслей стали сотрудники, занятые в добыче металлических руд. Их средний заработок составил 203 тысячи рублей. При этом специалисты воздушного и космического транспорта получали за свою работу 201,2 тысячи рублей.



