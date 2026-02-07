Россиянам назвали отрасли со средней зарплатой свыше 200 тысяч рублей
РИА Новости: Зарплаты в сфере добычи металлических руд превысили 200 тысяч рублей
Средние зарплаты для российских работников в сфере добычи металлических руд, а также воздушного и космического транспорта превысили 200 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные.
Согласно материалу, в ноябре 2025 года лидерами по уровню дохода среди работников укрупненных отраслей стали сотрудники, занятые в добыче металлических руд. Их средний заработок составил 203 тысячи рублей. При этом специалисты воздушного и космического транспорта получали за свою работу 201,2 тысячи рублей.
Статистика учитывает начисленную зарплату до вычета налогов, включая все премии и выплаты, а также доходы высокооплачиваемых сотрудников. В целом по стране среднемесячная зарплата в ноябре составила 98,2 тысячи рублей.
При расчёте за одиннадцать месяцев наибольшие средние зарплаты зафиксировали в производстве табачных изделий (205,7 тысячи рублей), в сфере воздушного и космического транспорта (204,9 тысячи) и в добыче нефти и газа (201,6 тысячи).
Ранее сообщалось, что средний уровень зарплаты водителей большегрузов в 2025 году в столичном регионе составил 180 тысяч рублей в месяц, а максимальная оплата за такой труд в Москве выросла до 350 тысяч рублей.