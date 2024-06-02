Раскрыты дата и место прощания с Чилингаровым

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Прощание с депутатом Госдумы профессором Артуром Чилингаровым состоится во вторник, 4 июня, в храме Христа Спасителя, сообщил депутат парламента, почетный полярник Константин Зайцев, передает ТАСС.
Отмечается, что доктор географических наук будет для захоронения на Новодевичьем кладбище.
Депутат Госдумы Артур Чилинагов скончался в возрасте 85 лет. О смерти полярника стало известно вечером й июня.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам полярника. Глава страны направил телеграмму соболезнования родным и близким Героя России.
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Депутат Госдумы Артур Чилинагов скончался в возрасте 85 лет. О смерти полярника стало известно вечером й июня.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам полярника. Глава страны направил телеграмму соболезнования родным и близким Героя России.
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Александр Климов