Раскрыты детали дела бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России

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Бывший генерал Иван Попов, который руководил 58-й армией российских Вооруженных сил, подозревается в хищениях, которые, по данным следствия, причинили ущерб в размере 100 миллионов рублей.
Согласно предположениям следствия, Попов участвовал в незаконном сбыте металла, полученного в качестве гуманитарной помощи, для строительства инженерных сооружений в рамках специальной военной операции, пишет Telegram-канал SHOT.
Экс-командующий был отстранен от должности год назад. Помимо него, подозреваются краснодарский предприниматель и офицер Южного военного округа, чьи имена пока не разглашаются. Предварительно оценивается, что ущерб составил около 100 миллионов рублей.
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