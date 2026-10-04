Излишнюю эмоциональность назвали предвестником проблем со здоровьем

04 октября 2026, 16:37

Врач Белоусова: Плаксивость может быть сигналом о проблемах с щитовидной железой

Фото: iStock/Siarhei Khaletski

Плаксивость и раздражительность иногда могут встречаться при заболеваниях щитовидной железы, однако сами по себе они не являются характерными признаками таких нарушений. Об этом RT сообщила врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова.