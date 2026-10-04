Излишнюю эмоциональность назвали предвестником проблем со здоровьем
Плаксивость и раздражительность иногда могут встречаться при заболеваниях щитовидной железы, однако сами по себе они не являются характерными признаками таких нарушений. Об этом RT сообщила врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова.
Специалист объяснила, что при гипотиреозе, вызванном нехваткой гормонов щитовидной железы, человек может чувствовать повышенную утомляемость, сонливость, холод, сухость кожи, запоры, снижение внимания и угнетённое настроение. В случае тиреотоксикоза, когда гормонов слишком много, возникают проблемы со сном, учащённое сердцебиение, повышенная потливость, непереносимость жары и снижение веса, несмотря на нормальный или повышенный аппетит. Также наблюдаются тревожность и эмоциональная нестабильность.
Белоусова подчеркнула, что изменения настроения часто связаны с переутомлением, бессонницей, стрессом и прочими факторами. Она отметила, что о нарушении работы щитовидной железы можно задуматься, если эмоциональные изменения сопровождаются другими характерными признаками.
Если эти симптомы сохраняются, врач советует обратиться к терапевту или эндокринологу. Специалист поможет выяснить причину симптомов и разработать план лечения, заключила она.
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