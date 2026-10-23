Риелтор Муравьев: самая большая квартира в Москве стоит 3 млрд рублей

23 октября 2026, 09:53

Фото: iStock/marchmeena29

Риелтор Константин Муравьев рассказал о квартире площадью примерно 1 тысяча квадратных метров, которую предлагали купить в центре Москвы за 3 млрд рублей. Об этом сообщает aif.ru.





Лот находился в Гранатном переулке рядом с Патриаршими прудами. По словам специалиста, на вторичном рынке он не видел объектов с существенно большей площадью. При этом в столице могут существовать и более просторные резиденции.



Муравьев отметил, что владельцы элитной недвижимости такого уровня нередко ищут покупателей в закрытом формате. Поэтому сведения о подобных предложениях редко появляются на сайтах объявлений.



Ранее аналитики Kalinka назвали самый дорогой объект на первичном рынке элитного жилья Москвы. Резиденция в комплексе «Обыденский №1» площадью 781 квадратный метр стоит 8,3 млрд рублей. Цена одного квадратного метра достигает 10,62 млн рублей.