В Приморье врачи чудом спасли дачника после тяжёлой реакции на укус шершня

21 июля 2026, 05:57

Фото: iStock/David Hansche

В Приморье мужчину спасли после того, как его ужалил шершень — пострадавший едва не задохнулся из-за отёка. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.





Согласно материалу, 51-летний дачник работал на своём участке, когда насекомое вонзилось ему в плечо. Через несколько минут у мужчины резко распухли лицо и горло, дыхание стало прерывистым, а сознание спуталось — родные немедленно вызвали скорую помощь.



Прибывшый фельдшер зафиксировала критическое падение давления до 80/50 и обнаружила, что дыхательные пути дачника практически перекрыты. Мужчину срочно отвезли в реанимацию отделения токсикологии, где врачи диагностировали анафилактический шок, отёк Квинке и тяжёлую реакцию на яд. В настоящее время состояние пациента удалось стабилизировать, он продолжает получать интенсивное лечение.