Россиянам рассказали, где в стране находится дуб избавления от бесплодия
В России есть дуб, к которому приезжают семьи, мечтающие о детях. Об этом уникальном дереве в беседе с РИА Новости рассказали специалисты всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы».
Речь идёт о Симкинском или Священном дубе древней мордвы, который растёт в Мордовии. Он также известен в народе как «дуб счастья». По народному поверью, это дерево помогает бездетным парам обрести здоровых детей.
В языческие времена мордовские племена проводили у него обряды и жертвоприношения, а сегодня этот природный раритет внесён в Национальный реестр старовозрастных деревьев России под номером 96. По сведениям Центра древесных экспертиз «Здоровый лес», возраст дуба составляет 433 года.
Ранее россиян предупредили об опасности покупки нарезанных арбузов — в жару они становятся идеальной средой для бактерий. Даже свежий на вид кусок может вызвать серьёзное отравление, особенно если он продаётся на открытых прилавках, без хранения в холодильнике. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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