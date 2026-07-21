Подросткам могут запретить открывать электронные кошельки без согласия родителей

21 июля 2026, 00:48

«Известия»: Подростки не смогут открывать электронные кошельки без согласия родителей

Фото: iStock/Marina Demidiuk

В России могут ввести запрет на самостоятельное открытие электронных кошельков для несовершеннолетних. Эта мера обсуждается в рамках пакета «Антифрод 3.0», сообщают «Известия» со ссылкой на предложение Центробанка.





ЦБ хочет распространить на электронные средства платежа (ЭСП) правила, уже действующие для банковских счетов и карт подростков. Дело в том, что сейчас для регистрации электронного кошелька не нужно открывать счёт, что делает ЭСП доступными без семейного контроля. Инициатива предлагает сделать согласие родителей, усыновителей или попечителей необходимым.





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«Дополнительно снижаются риски участия в азартных играх, бесконтрольных микроплатежей и доступа мошенников к деньгам семьи через ребенка», — пояснил «Известиям» управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.