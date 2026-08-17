Раскрыты неожиданные факты о мужской сексуальности после 40 лет

17 августа 2026, 07:17

Сексуальное влечение мужчин может усиливаться после 35 лет

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Профессор Тартуского университета Тойво Аавик заявил, что у многих мужчин период наиболее выраженного сексуального интереса приходится на возраст от 35 до 45 лет. Об этом сообщает The Telegraph.