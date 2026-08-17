Раскрыты неожиданные факты о мужской сексуальности после 40 лет
Профессор Тартуского университета Тойво Аавик заявил, что у многих мужчин период наиболее выраженного сексуального интереса приходится на возраст от 35 до 45 лет. Об этом сообщает The Telegraph.
Эксперт связал либидо с тестостероном, однако призвал не сводить все к гормональному фону. На интимную жизнь, по его словам, заметно влияют доверие между партнерами, психологическое состояние, привычки, эмоциональный контакт и общественные представления о мужской роли.
Исследование под руководством Аавика показало постепенное снижение сексуального интереса после 45 лет. Самую заметную динамику ученые зафиксировали среди мужчин в длительных отношениях, если партнеры сохраняли взаимопонимание и удовлетворенность союзом.
Профессор считает ошибочным мнение о неизбежном угасании страсти в браке. К среднему возрасту мужчины нередко чувствуют себя увереннее, меньше стесняются обсуждать желания и охотнее соглашаются на новый опыт. Эти факторы способны поддерживать эротическое влечение.
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