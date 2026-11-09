Раскрыты новые мошеннические схемы, нацеленные на разорение страховых компаний

09 ноября 2026, 11:25

«Согласие»: в 2026 году случаи мошенничества со страхованием выросли на 10%

Фото: iStock/Anton Novikov

Число случаев мошенничества со страхованием имущества в 2026 году выросло на 10% по сравнению с 2025-м, сообщили в компании «Согласие». Признаки обмана выявляют в 20–25% заявлений о пожарах в частном секторе: злоумышленники покупают ветхие или недостроенные дома, оформляют полисы с завышенной стоимостью, а затем инсценируют короткое замыкание или устраивают пожар ради выплаты.





Отмечается, что таким образом мошенники не просто наживаются на страховых компаниях, но и подвергают опасности имущество окружающих, поскольку в частном секторе дома, как правило, стоят очень плотно друг к другу.



Управляющий директор «Ренессанс страхования» Артём Искра, слова которого приводят argumenti.ru, подтверждает, что умышленный поджог является самой распространенной схемой аферистов.





«Мошенники увеличивают страховую сумму в десятки раз. Например, делают косметический ремонт старого деревенского дома, а затем поджигают его. В заявления включают имущество, которого не было на месте происшествия, указывают завышенную стоимость утраченных вещей. Нередко пытаются оформить полис на квартиры, уже пострадавшие от залива», — объяснил принцип работы схемы специалист.