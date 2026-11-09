Раскрыты новые мошеннические схемы, нацеленные на разорение страховых компаний
Число случаев мошенничества со страхованием имущества в 2026 году выросло на 10% по сравнению с 2025-м, сообщили в компании «Согласие». Признаки обмана выявляют в 20–25% заявлений о пожарах в частном секторе: злоумышленники покупают ветхие или недостроенные дома, оформляют полисы с завышенной стоимостью, а затем инсценируют короткое замыкание или устраивают пожар ради выплаты.
Отмечается, что таким образом мошенники не просто наживаются на страховых компаниях, но и подвергают опасности имущество окружающих, поскольку в частном секторе дома, как правило, стоят очень плотно друг к другу.
Управляющий директор «Ренессанс страхования» Артём Искра, слова которого приводят argumenti.ru, подтверждает, что умышленный поджог является самой распространенной схемой аферистов.
«Мошенники увеличивают страховую сумму в десятки раз. Например, делают косметический ремонт старого деревенского дома, а затем поджигают его. В заявления включают имущество, которого не было на месте происшествия, указывают завышенную стоимость утраченных вещей. Нередко пытаются оформить полис на квартиры, уже пострадавшие от залива», — объяснил принцип работы схемы специалист.
Автострахование остаётся лидером по доле выявляемого мошенничества: на ОСАГО и каско приходится 88–90% эпизодов, сообщал вице-президент ВСС Сергей Ефремов. По итогам 2025 года ущерб по ним оценивался в 3,9 млрд рублей, причём в каско он впервые превысил ущерб в ОСАГО. В 2026-м убытки продолжили расти: только за девять месяцев распознаны схемы в заявках почти на 1,3 млрд рублей, по 46 эпизодам возбуждены уголовные дела с ущербом 235 млн рублей. В топ-3 городов с наибольшим числом подтверждённых эпизодов вошли Москва, Краснодар и Новосибирск.
Одна из самых опасных схем — «паровозик»: мошенники разгоняются и резко тормозят, вынуждая водителя сзади врезаться. В начале 2026 года ущерб от мошенничества по каско вырос на 15%; злоумышленники ввозят подержанные премиальные авто или китайские электромобили, оформляют полис с завышенной в 1,5–2,5 раза страховой суммой, инсценируют столкновения с препятствиями или падения в водоёмы, требуют выплату за полную гибель машины, а затем восстанавливают и перепродают остатки.
Суды с 2025 года начали назначать страховым мошенникам реальные и даже двузначные сроки. Верховный суд также разрешил взыскивать убытки от навязанных услуг не только со страховщика, но и с автодилера.
В автостраховании главный аргумент невиновности — видеорегистратор с записью спереди и сзади. При столкновении не соглашайтесь «разобраться на месте», сразу звоните на горячую линию страховой, фиксируйте на смартфон панораму, повреждения, номера и лица участников. В страховании недвижимости при выборе загородного дома лучше избегать соседства с ветхими домами и заброшенными недостроями — именно они чаще всего становятся «декорацией» для поджога.
Мошенничество со страхованием давно перестало быть уделом одиночек — это организованная индустрия. Рост убытков на 10–15% в год заставляет страховщиков пересматривать тарифы, и в итоге за поджоги и постановочные ДТП платят добросовестные клиенты.