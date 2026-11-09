Россиянам рассказали о дополнительных выплатах за работу 31 декабря

09 ноября 2026, 09:55

Аналитик Бархота: россиянам положены дополнительные выплаты за работу 31 декабря

Фото: iStock/mars58

Россияне могут рассчитывать на дополнительные денежные начисления за работу 31 декабря. Итоговая сумма будет зависеть от графика, отрасли и занимаемой должности, и может доходить до 16 тысяч рублей.





Как рассказал в интервью «Абзацу» финансовый аналитик Андрей Бархота, для сотрудников крупных и бюджетных организаций, работающих по графику 5/2, 31 декабря действительно является нерабочим днем. Однако при возникновении производственной необходимости руководство вправе привлечь часть работников к труду, за что действует двойная оплата.





«Например, человек в среднем в сутки за рабочий день получал 6 или 8 тысяч рублей. При условии вызова в соответствии с производственной необходимостью 31 декабря он получит 12 или 16 тысяч рублей в зависимости от своей ключевой ставки. Однако, например, в случае с сотрудниками сферы общественного питания или торговли нет понятия «нерабочий день» и у них зарплата может остаться неизменной», – объяснил Бархота.