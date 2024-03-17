Раскрыты потери ВСУ на авдеевском направлении

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Минобороны России раскрыло потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении за последние сутки.
По данным ведомства, российские военные отразили девять контратак штурмовых групп ВСУ, и потери противника составили до 380 бойцов.
Помимо человеческих потерь, противник лишился двух боевых бронированных машин и десяти автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за прошедшие сутки были повреждены артиллерийская система М777 производства Соединенных Штатов, два орудия Д-20, гаубица «Мста-Б» и две гаубицы Д-30.
Ранее Минобороны сообщило, что российским военным удалось предотвратить попытки украинских диверсионно-разведывательных групп проникнуть в населенный пункт Козинка в Белгородской области.
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Помимо человеческих потерь, противник лишился двух боевых бронированных машин и десяти автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за прошедшие сутки были повреждены артиллерийская система М777 производства Соединенных Штатов, два орудия Д-20, гаубица «Мста-Б» и две гаубицы Д-30.
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Артем Кузьмин