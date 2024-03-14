Выгнавшая ветерана СВО владелица кафе в Подмосковье сбежала из России

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Владелица кофейни в Подмосковье, которая выгнала из своего заведения участника специальной военной операции, сбежала из России. Она эмигрировала в Грузию.
В начале марта Полякевич сообщила в своём телеграм-канале, что переехала в Грузию. Она написала, что «у любой гордости есть последствия», поэтому ей пришлось уехать за пределы своей «любимой страны». Предпринимательница рассказала, что устроилась работать в кафе, открыла счёт в грузинском банке и сняла квартиру.
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Александр Бойцов