Власти Бали запретили туристам кататься на слонах

29 января 2026, 02:24

Фото: iStock/Cheila Anja

На острове Бали официально запретили эксплуатировать слонов в целях развлечения. Запрет стал итогом последовательной природоохранной политики, направленной на защиту животных и развитие этичного туризма, пишет Lentera Esai.





Ещё в 2025 году гендиректор по охране природных ресурсов и экосистем издал Циркулярное письмо № 6, в котором чётко прописана необходимость отказа от показательных катаний на слонах. Документ задал чёткий вектор на переход к более гуманным формам взаимодействия с животными в туристической сфере.



Несмотря на установленные сроки, парк слонов Mason не прекратил свою деятельность вовремя. В адрес руководства направили два официальных предупреждения. После этого администрация парка подтвердила, что услуги по катанию туристов на слонах больше не оказываются.



«Все природоохранные организации должны прекратить показательные катания на слонах и начать переходить к более этичному туризму с животными», — заявил глава агентства по охране природных ресурсов Бали.