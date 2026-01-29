Лариса Долина в три раза увеличила количество выступлений в 2026 году

29 января 2026, 05:21

Лариса Долина (РИА Новости / Сергей Бобылев)

Народная артистка РФ Лариса Долина существенно расширила гастрольный график на первую половину 2026 года. Об этом пишет РИА Новости.





Если в начале января было запланировано всего семь выступлений (без крупных сольных концертов), то к концу месяца число мероприятий выросло до 21 — в три раза больше первоначального плана. По данным издания, в расписании певицы добавились шесть масштабных сольных концертов.



Открыл сезон 2026 года сольный вечер Ларисы Долиной в московском баре Petter, который состоялся 27 января. Артистка выступила вместе с коллективом «Долина Band». Стоимость билетов варьировалась от 9,5 до 15,5 тысячи рублей.



Ранее стало известно, что Долина может лишиться двух квартир в Латвии из-за накопившихся долгов за коммунальные услуги. Артистка не может их оплатить, так как находится в санкционном списке ЕС.