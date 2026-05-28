Раскрыты регионы, где россияне лучше всего платят по ипотеке

28 мая 2026, 08:11

В НАО отметили самую низкую долю просрочки по ипотеке

В первом квартале самая низкая доля просроченной задолженности по ипотеке была зафиксирована в Ненецком автономном округе. Также в тройку регионов с лучшими показателями вошли Архангельская область и Бурятия, следует из данных ЦБ РФ, на которые ссылается РИА Новости.