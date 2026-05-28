Раскрыты регионы, где россияне лучше всего платят по ипотеке
В первом квартале самая низкая доля просроченной задолженности по ипотеке была зафиксирована в Ненецком автономном округе. Также в тройку регионов с лучшими показателями вошли Архангельская область и Бурятия, следует из данных ЦБ РФ, на которые ссылается РИА Новости.
В НАО показатель составил 0,3%, в Архангельской области — 0,45%, в Бурятии — 0,46%. В тройку регионов с самой высокой долей досрочных погашений ипотеки вошли Чукотка, Магаданская и Самарская области. Их показатели составили 2,18%, 2,08% и 2,05% соответственно.
Наиболее высокая доля просроченной задолженности отмечена в Ингушетии, Дагестане и Тыве. В Ингушетии по итогам января—марта она превысила 10%, в Дагестане составила 4,6%, в Тыве — 4,5%. Также в пятерку регионов с самой высокой долей просрочки вошли Северная Осетия и Чечня, где показатель приблизился к 4%.
Читайте также: