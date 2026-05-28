Роспотребнадзор предупредил о риске нескольких инфекций после укуса клеща
Руководитель управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура сообщила, что клещ может передать человеку сразу несколько инфекций. Об этом пишет РИА Новости.
По ее словам, членистоногое переносит возбудителей клещевого вирусного энцефалита, боррелиоза, анаплазмоза и эрлихиоза. Во время присасывания клещ способен заразить человека сразу несколькими возбудителями. Такое одновременное заражение называют коинфекцией, или микст-инфекцией.
С приходом тепла в России начинается сезон клещей. Больше всего вопросов традиционно возникает у жителей Москвы и Подмосковья, но тема важна и для Санкт-Петербурга, Урала, Алтая и Красноярского края. Весной и летом люди чаще выбираются в парки, леса и на дачи, а значит, риск укуса растет. В материале «Радио 1» разобрались, когда клещи становятся активными, какие инфекции переносят, что делать сразу после укуса и кому стоит подумать о прививке и страховке.
