Врач предупредил об угрозе жизни при купании в диких водоемах и фонтанах
Главный врач клиники «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик предупредил, что купание в непредназначенных местах создает серьезную угрозу для здоровья и жизни. Об этом сообщает «Лента.ру».
По его словам, реки и озера, особенно со стоячей или слабопроточной водой, часто становятся средой для бактерий, вирусов и паразитов. Из-за этого человек рискует заразиться ротавирусом, дизентерией, сальмонеллезом, гепатитом А и лептоспирозом. Особую опасность, отметил врач, представляет вода рядом с местами водопоя скота и большим скоплением водоплавающих птиц. В таких зонах выше риск церкариоза, или «зуда купальщика». Эта паразитарная реакция вызывает сильную сыпь и зуд, они могут сохраняться до двух недель.
Демидик добавил, что в неофициальных местах человек может получить травму из-за неровного дна, коряг, осколков стекла и арматуры. Еще один риск связан с резким перепадом температур. После жары холодная вода может спровоцировать судороги или рефлекторную остановку сердца. Это повышает риск утопления. На диких пляжах рядом нет спасателей и специального оборудования. Отдельно врач указал на городские фонтаны. Он подчеркнул, что такая вода особенно опасна для детей, потому что они часто ее глотают, и для людей с порезами или ссадинами на коже. По словам Демидика, безопасной зоной для плавания остаются только официальные пляжи.
