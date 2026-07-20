Раскрыты регионы с самыми прибыльными подработками для пенсионеров
Эксперты сервиса «Авито Подработка» назвали Республику Алтай регионом с самыми высокими предложениями частичной занятости для пенсионеров. Средний месячный доход здесь достигает 63 827 рублей, а наиболее выгодным направлением считают курьерские услуги. Об этом пишет РИА Новости.
Вторую строчку рейтинга заняла Магаданская область, где готовы платить в среднем 62 186 рублей в месяц. Курьерская работа входит в число наиболее доходных вариантов и в этом регионе.
Третье место получила Якутия: среднее вознаграждение за подработку составляет 58 810 рублей. В Тюменской области пенсионеры могут рассчитывать примерно на 58 669 рублей, в Подмосковье — на 58 258 рублей ежемесячно.
На Дальнем Востоке рынок временной занятости продолжает расти. За год работодатели увеличили предлагаемый доход на 25%, а число вакансий с неполной занятостью почти удвоилось. Эксперты связывают динамику с развитием искусственного интеллекта и высоким спросом на персонал в туристической отрасли и сфере услуг.
Работа на пенсии может быть полезна не только как дополнительный источник дохода, но и как способ сохранять активность, общение и чувство востребованности. Подработка помогает поддерживать привычный ритм жизни, развивать навыки и легче адаптироваться к современным технологиям. Особенно подходящими могут быть вакансии с гибким графиком, неполной занятостью или возможностью работать рядом с домом.
При этом пенсионерам важно выбирать работу с учетом состояния здоровья и не перегружать себя. Перед трудоустройством стоит уточнить условия договора, график, размер оплаты и наличие официального оформления — оно влияет на трудовые гарантии и будущие выплаты. Если работа приносит удовольствие, не мешает отдыху и оставляет время на семью и медицинские заботы, она может стать хорошим вариантом для активной и финансово более уверенной жизни.
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