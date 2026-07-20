Раскрыты регионы с самыми прибыльными подработками для пенсионеров

20 июля 2026, 07:18

Пенсионерам на Алтае предлагают подработку от 63 тысяч рублей

Фото: iStock/mars58

Эксперты сервиса «Авито Подработка» назвали Республику Алтай регионом с самыми высокими предложениями частичной занятости для пенсионеров. Средний месячный доход здесь достигает 63 827 рублей, а наиболее выгодным направлением считают курьерские услуги. Об этом пишет РИА Новости.