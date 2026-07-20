Сенатор Шейкин предупредил о схеме мошенников с QR-кодами

20 июля 2026, 02:48

Фото: istockphoto/Ju Production

Аферисты начали предлагать «помощь» гражданам в общественных местах, предлагая отсканировать QR‑код. Об этом сообщил сенатор Артем Шейкин в беседе с РИА Новости.