Сенатор Шейкин предупредил о схеме мошенников с QR-кодами
Аферисты начали предлагать «помощь» гражданам в общественных местах, предлагая отсканировать QR‑код. Об этом сообщил сенатор Артем Шейкин в беседе с РИА Новости.
Злоумышленники действуют в аэропортах и иных местах с высокой проходимостью, где люди зачастую торопятся и менее внимательны. Преступники могут выдавать себя за представителей известных компаний, предлагать помощь с ориентированием на местности, а потом уговаривать отсканировать QR‑код. Как пояснили в Совфеде, предлогом может служить участие в акции, начисление бонусов, скидка в Duty Free или обещание небольшого вознаграждения.
По словам Шейкина, переход по такому QR‑коду обычно приводит на фишинговую страницу. На ней у пользователя пытаются выманить конфиденциальные данные: просят указать номер телефона и реквизиты банковской карты, авторизоваться через банк или портал «Госуслуги», подтвердить действие с помощью кода из СМС либо скачать некое приложение.
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