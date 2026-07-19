Эксперт Минздрава объяснила, когда заканчивается молодость

19 июля 2026, 08:21

Гериатр Ткачева: по классификации ВОЗ молодость заканчивается в 45 лет

Фото: iStock/Ridofranz

Главный внештатный гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева сообщила, что молодость, по классификации Всемирной организации здравоохранения, заканчивается в 45 лет. Ее слова приводит РИА Новости.





Специалист отметила, что именно такой возрастной порог прописан в документах ВОЗ.

«Если ориентироваться на классификацию ВОЗ, то это где-то 45 лет», — сказала она.