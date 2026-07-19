Эксперт Минздрава объяснила, когда заканчивается молодость
Гериатр Ткачева: по классификации ВОЗ молодость заканчивается в 45 лет
Главный внештатный гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева сообщила, что молодость, по классификации Всемирной организации здравоохранения, заканчивается в 45 лет. Ее слова приводит РИА Новости.
Специалист отметила, что именно такой возрастной порог прописан в документах ВОЗ.
«Если ориентироваться на классификацию ВОЗ, то это где-то 45 лет», — сказала она.До этого академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с агентством заявил, что возраст молодежи в России необходимо поднять до 40 лет. По его мнению, современные люди дольше сохраняют работоспособность и высокий уровень физической и умственной активности.
Ранее настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Федор Бородин заявил о росте интереса к религии среди молодежи.