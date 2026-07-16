Жители Латвии нападают на гражданские дроны

16 июля 2026, 02:44

Жители Латвии нападают на обслуживающие ЛЭП дроны

Фото: istockphoto/Naypong

В Латвии растёт число инцидентов с дронами, которые компания Sadales tīkls применяет для мониторинга линий электропередачи. Местные жители обливают беспилотники водой, бросают в них камни и палки, сообщила руководитель по развитию компании Диана Гауче.