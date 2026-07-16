Жители Латвии нападают на гражданские дроны
В Латвии растёт число инцидентов с дронами, которые компания Sadales tīkls применяет для мониторинга линий электропередачи. Местные жители обливают беспилотники водой, бросают в них камни и палки, сообщила руководитель по развитию компании Диана Гауче.
Sadales tīkls задействует БПЛА для обследования электросетей с 2026 года. По словам Гауче, реакция людей неоднозначна: нередко граждане испытывают тревогу из‑за непонимания назначения аппарата. Имели место и откровенно конфликтные эпизоды, когда операторам дронов угрожали, а в технику направляли струи воды из шлангов.
До наступления зимы с помощью беспилотников энергетики намерены проинспектировать порядка 10 тысяч километров ЛЭП по всей стране. В компании подчёркивают, что полёты проводятся исключительно над трассами линий электропередачи и в охранных зонах. Операторы всегда находятся в зоне прямой видимости дрона, а при запросе они обязаны показать документы. Кроме того, Sadales tīkls заблаговременно информирует собственников участков и объектов недвижимости о планируемых полётах, а сами маршруты доступны на сайте организации.
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