Россиянам объяснили, как выбрать вкусную клубнику
При покупке клубники в первую очередь стоит ориентироваться на ее вид и запах, чтобы не ошибиться с выбором. Об этом сообщил председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с aif.ru.
По словам эксперта, ягода должна быть целой, без гнилых участков, трещин и деформаций. Он отметил, что запах часто является индикатором качества продукта.
Туманов также рекомендует не бояться пробовать клубнику на рынке, но перед этим обязательно её вымыть. Для этого лучше иметь при себе бутылку воды.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что визуально определить наличие химикатов в клубнике невозможно. Это можно сделать только с помощью лабораторного анализа. Нитратомеры и другие подобные устройства, по мнению специалиста, не дают точного результата и могут вводить в заблуждение. Садовод добавил, что даже если в ягоде остались какие-то вещества, беспокоиться стоит только при употреблении большого количества клубники.
