Врач раскрыл, можно ли заболеть от кондиционера
Заболеть из-за холодного воздуха из кондиционера невозможно, однако системы охлаждения способствуют распространению инфекций и ослаблению иммунитета дыхательных путей. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин.
По словам эксперта, длительное воздействие холодного воздуха и резкие перепады температуры ослабляют местную защиту слизистых дыхательных путей, что делает организм более уязвимым к респираторным вирусам, особенно во время сезонного роста заболеваемости ОРВИ. Кроме того, кондиционеры, которые не обслуживаются должным образом, могут накапливать пыль, грибки и другие микроорганизмы.
Если санитарное обслуживание нарушено, аэрозольные частицы могут распространяться по помещению с воздушными потоками, что увеличивает риск передачи инфекций, особенно в условиях высокой плотности людей, отметил Калюжин. Специалист подчеркнул, что регулярная чистка кондиционеров необходима для снижения риска распространения инфекций.
