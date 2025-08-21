Объём производства грибов в Подмосковье этом году достигнет 5 тыс. тонн
Объём производства грибов в Московской области в этом году составит около 5 тыс. тонн. Такими предварительным прогнозами поделились в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«ООО «НГК Кашира» и ООО «Лесторфмаш» из Орехово-Зуева производят шампиньоны и вешенки круглый год. Для этого используют специальные субстраты на основе соломы и опилок. Микроклимат в камерах контролируется – влажность, температура и освещение регулируются автоматически. Это позволяет получать стабильный урожай независимо от погоды. Грибы растут без пестицидов, а отработанный субстрат применяют как органическое удобрение. В этом году объём производства грибов в области составит около 5 тыс. тонн», – отметили в ведомстве.Там посоветовали покупать грибную продукцию исключительно в проверенных местах – в магазинах и на рынках, где товар проходит ветеринарно-санитарный контроль.