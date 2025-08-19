Стало известно, какие необычные грибы можно собрать в лесах Подмосковья осенью

19 августа 2025, 19:23

Грибник Тихомиров: осенью в лесах Подмосковья можно встретить чёрные лисички

Фото: iStock/Arnaud Breton

В лесах Подмосковья осенью можно найти чёрные лисички и ежовик жёлтый. Об этом рассказал автор научно-популярного канала про грибы Дмитрий Тихомиров.





Специалист отметил, что осенью в лесах есть много более привычных грибов. Однако, при желании попробовать что-то новое, можно набрать чёрных лисичек.





«Многие из-за цвета принимают их за гнилые грибы, однако такие лисички считаются деликатесом. Особенно хорошо их сушить — раскрывается их нежный грибной аромат. Можно потом еще размолоть в порошок, благодаря чему получится отличная приправа», — рассказал Тихомиров «Москве 24».

