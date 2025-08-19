Стало известно, какие необычные грибы можно собрать в лесах Подмосковья осенью
Грибник Тихомиров: осенью в лесах Подмосковья можно встретить чёрные лисички
В лесах Подмосковья осенью можно найти чёрные лисички и ежовик жёлтый. Об этом рассказал автор научно-популярного канала про грибы Дмитрий Тихомиров.
Специалист отметил, что осенью в лесах есть много более привычных грибов. Однако, при желании попробовать что-то новое, можно набрать чёрных лисичек.
«Многие из-за цвета принимают их за гнилые грибы, однако такие лисички считаются деликатесом. Особенно хорошо их сушить — раскрывается их нежный грибной аромат. Можно потом еще размолоть в порошок, благодаря чему получится отличная приправа», — рассказал Тихомиров «Москве 24».
При этом он предупредил, что собирать чёрные лисички довольно утомительно, поскольку они тонкие и лёгкие.
Также в лесах Подмосковья можно встретить ежовик жёлтый. Этот гриб является двойником лисички и по внешним данным, и по вкусовым качествам.
В свою очередь орнитолог Вадим Мишин отметил в беседе с RT, что одними из самых редких пернатых в России являются хищные птицы.
«Одни из самых редких — хищные птицы. Потому что по определению их не может быть много — это вершина пищевой цепочки. Их популяция должна быть редкая», — пояснил специалист.
По его словам, самым редким видом являются белые кречеты, которые обитают в северных регионах, тундре и лесотундре. Кроме того, редкой птицей считается сокол-сапсан, который способен летать со скоростью до 330 км/ч.
«В Московском регионе насчитывается всего 10—15 особей этого вида», — уточнил Мишин.
Также в России можно встретить чёрного аиста, синего дрозда, орлана-белохвоста и золотого орла.