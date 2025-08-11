В подмосковном Минэкологии рассказали, где, когда и как собирать белые грибы

11 августа 2025, 18:43

оригинал Фото: Istock / Evgenia Glinskaia

Середина августа – лучшее время для сбора белых грибов. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области 11 августа, когда в России отмечается День белого гриба.





Праздник посвящён одному из самых ценных лесных даров, который считается самым желанным трофеем для любителей «тихой охоты». Благородный вкус и насыщенный аромат делают его главным ингредиентом множества блюд – от супов до пирогов.

«Идеальное время для сбора белых грибов – середина августа. После тёплых летних дождей в наших лесах начинается настоящий грибной бум. Но важно помнить, что белый гриб требует особого подхода как при поиске, так и при сборе», – сообщил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.