В подмосковном Минэкологии рассказали, где, когда и как собирать белые грибы
Середина августа – лучшее время для сбора белых грибов. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области 11 августа, когда в России отмечается День белого гриба.
Праздник посвящён одному из самых ценных лесных даров, который считается самым желанным трофеем для любителей «тихой охоты». Благородный вкус и насыщенный аромат делают его главным ингредиентом множества блюд – от супов до пирогов.
«Идеальное время для сбора белых грибов – середина августа. После тёплых летних дождей в наших лесах начинается настоящий грибной бум. Но важно помнить, что белый гриб требует особого подхода как при поиске, так и при сборе», – сообщил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.Отправляться на сбор белых грибов рекомендуется ранним утром. Излюбленные места его произрастания – смешанные леса с преобладанием дубов и берёз, а также солнечные опушки сосновых боров.
Отличить белый гриб от несъедобных двойников помогут несколько характерных признаков. Главный – плотная мякоть, сохраняющая белый цвет на срезе. Цвет шляпки может варьироваться от светло-бежевого до тёмно-коричневого оттенка. Однако белый всегда имеет приятный грибной аромат. Важная примета – отсутствие «юбочки» на ножке.
Как напомнили в ведомстве, собирать в лесу грибы нужно бережно, не причиняя вреда природе. Грибы нужно аккуратно срезать ножом у основания ножки или выкручивать, стараясь не повредить грибницу.
Для перевозки лучше использовать плетёные корзины, которые позволяют грибам «дышать». А класть гриб нужно шляпкой вниз.