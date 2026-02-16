Финансист предупредила россиян о списаниях средств за отсутствие операций по карте

16 февраля 2026, 06:10

Финансист Асяева: Банки имеют право списывать средства за неактивные счета россиян

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

В некоторых случаях банки вправе списывать комиссию с клиентов за отсутствие операций по карте. Такая возможность предусмотрена в ряде договоров, пояснила агентству «Прайм» доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева.





По ее словам, экономическая логика банков вполне понятна. Неактивные счета требуют техподдержки, отчётности и хранения данных. Именно эти издержки банки предпочитают перекладывать на клиентов. Для россиян такая комиссия часто становится неприятным «сюрпризом», потому что большинство людей не вчитываются в документы, подписывая их.





«Вопрос в том, справедлива ли такая практика по отношению к людям?», — отмечает финансист.