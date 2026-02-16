Финансист предупредила россиян о списаниях средств за отсутствие операций по карте
Финансист Асяева: Банки имеют право списывать средства за неактивные счета россиян
В некоторых случаях банки вправе списывать комиссию с клиентов за отсутствие операций по карте. Такая возможность предусмотрена в ряде договоров, пояснила агентству «Прайм» доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева.
По ее словам, экономическая логика банков вполне понятна. Неактивные счета требуют техподдержки, отчётности и хранения данных. Именно эти издержки банки предпочитают перекладывать на клиентов. Для россиян такая комиссия часто становится неприятным «сюрпризом», потому что большинство людей не вчитываются в документы, подписывая их.
«Вопрос в том, справедлива ли такая практика по отношению к людям?», — отмечает финансист.Она предлагает обязать банки автоматически закрывать нулевые счета через два-три года или упростить процедуру их закрытия. Клиентам же Асяева посоветовала вовремя закрывать неиспользуемые карты, регулярно проверять счета в мобильном банке и изучать все банковские выписки, чтобы избежать непредвиденных списаний личных средств.
