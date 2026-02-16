Выяснилось, планирует ли Кремль судиться из-за масок с лицом Путина
Песков: Кремль не собирается судиться из-за футболок и масок с лицом Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не планирует судиться с производителями товаров с изображением российского лидера Владимира Путина. Об этом он рассказал в интервью «НЬЮМ ТАСС».
Песков пояснил, что кружки, футболки и другая продукция с портретом главы государства свидетельствуют о его популярности и являются одним из способов выражения чувств людей в современном мире.
«Мы, конечно, смотрим внимательно, нет ли чего-то, оскорбляющего личность», — добавил он.Если подобные неприятные случаи выявят, то будут приняты решительные меры в рамках действующего законодательства РФ. В остальных ситуациях производителям товаров не стоит волноваться, даже если они берут лицо Путина за основу для создания масок.
