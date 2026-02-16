Выяснилось, планирует ли Кремль судиться из-за масок с лицом Путина

16 февраля 2026, 03:20

Песков: Кремль не собирается судиться из-за футболок и масок с лицом Путина

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не планирует судиться с производителями товаров с изображением российского лидера Владимира Путина. Об этом он рассказал в интервью «НЬЮМ ТАСС».





Песков пояснил, что кружки, футболки и другая продукция с портретом главы государства свидетельствуют о его популярности и являются одним из способов выражения чувств людей в современном мире.





«Мы, конечно, смотрим внимательно, нет ли чего-то, оскорбляющего личность», — добавил он.