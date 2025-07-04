Раскрыты схемы нелегального ввоза товаров через Казань

В Казани растет число попыток незаконного ввоза товаров
Фото: iStock / simonmayer

В казанском аэропорту резко возросло число попыток незаконного ввоза товаров. Татарстанская таможня зафиксировала рост нарушений на 47% по сравнению с прошлым годом — 547 случаев против 370.



По информации «Татар-информ», чаще всего пытаются провезти алкоголь, табачные изделия и наличные деньги, а также товары для бизнеса, оформленные как личные вещи.

Несмотря на то, что количество рейсов осталось прежним, пассажиропоток вырос на 12,5% и составил 770 943 человека.

Виктория Иванченко

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