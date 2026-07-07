Эксперты раскрыли незаметные признаки испорченного мяса

07 июля 2026, 07:22

Эксперт Золотарева: Липкая поверхность мяса говорит о бактериях и порче

Фото: iStock/cagkansayin

Кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева предупредила, что липкая пленка на мясе, сбой в охлаждении и резкий посторонний запах указывают на активное размножение микробов и возможную порчу продукта. Об этом сообщает «Лента.ру».