Эксперты раскрыли незаметные признаки испорченного мяса
Кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева предупредила, что липкая пленка на мясе, сбой в охлаждении и резкий посторонний запах указывают на активное размножение микробов и возможную порчу продукта. Об этом сообщает «Лента.ру».
По словам специалиста, сразу после убоя в тканях начинаются естественные изменения, и сдержать их способен лишь постоянный холод. Если температурный режим нарушился даже ненадолго, число бактерий внутри куска через несколько часов может стать опасным. Один из самых заметных сигналов — скользкая поверхность. У свежего продукта остается легкая влага, она быстро уходит и не образует слизистый слой. Липкость появляется, когда микроорганизмы начинают перерабатывать белки и меняют структуру верхнего слоя.
Золотарева советует смотреть и на цвет среза. У качественного мяса он меняется от насыщенного вишневого до розового, а после контакта с воздухом поверхность вскоре становится ярче. Зеленоватый или серый оттенок без характерного перелива говорит о глубокой порче. Такой признак часто сопровождает образование соединений, связанных с деятельностью бактерий. Если странный цвет сочетается с неприятным запахом и липкой пленкой, продукт лучше сразу отложить. В испорченном мясе накапливаются токсичные вещества, часть из них сохраняется даже после термической обработки.
Отдельную настороженность должен вызывать затхлый или «мышиный» запах. Специалист пояснила, что он появляется после распада жиров и их дальнейшего окисления. При регулярном употреблении такого продукта возможны тошнота, тяжесть в правом подреберье и головная боль. Большая порция испорченного мяса способна привести к токсическому гепатиту. Еще один важный ориентир — плотность волокон. У свежего куска они держат форму, а след от нажатия исчезает почти сразу. Если мякоть расползается на нити и выглядит рыхлой, процесс разложения зашел далеко.
Плохим признаком Золотарева назвала и желтый рыхлый жир. Такое состояние связано с окислением жиров при неправильном хранении или с нарушениями обмена веществ у животного. Подобный жир дает прогорклый запах и неприятный вкус, а после еды может вызвать боль в животе и диарею. Эксперт советует оценивать мясо сразу по нескольким признакам: поверхности, запаху, цвету и плотности. Такой подход снижает риск купить продукт, опасный для здоровья.
Мясо ценят прежде всего за высококачественный белок, железо, цинк и витамины группы B. Например, говядина хорошо помогает восполнять запасы железа и особенно полезна людям, склонным к анемии, усталости и снижению гемоглобина. Телятина считается более нежной и обычно легче усваивается. Свинина, если выбирать не слишком жирные части, тоже может быть источником белка и витаминов группы B, особенно витамина B1, который важен для нервной системы и обмена веществ. Курица и индейка считаются более диетическими видами мяса: в них много белка и обычно меньше жира, поэтому они подходят тем, кто следит за весом, занимается спортом или хочет питаться легче. Кролик часто называют одним из самых нежных и легкоусвояемых видов мяса, его нередко рекомендуют для щадящего питания. Баранина богата белком, железом и микроэлементами, но она обычно жирнее, поэтому ее лучше есть умеренно.
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