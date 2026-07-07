Сеченовский университет анонсировал создание препарата для лечения гепатита В
Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко ранее рассказывал о работе над новым средством против гепатита B, а теперь вуз вместе с компанией «Р-Фарм» привлек грант на создание такого препарата с применением CRISPR-Cas9. Об этом пишет РИА Новости.
Финансирование выделил Российский научный фонд. Оно поможет команде перейти от лабораторной стадии к опытно-промышленному образцу. Разработчики рассчитывают создать лекарство, способное удалять вирус гепатита B из зараженных клеток печени.
В основе проекта лежит прототип, который ученые Сеченовского университета собрали на базе биосовместимых наночастиц. Внутри них находятся комплексы CRISPR-Cas9, нацеленные на вирусную ДНК.
В университете пояснили, что CRISPR-Cas9 работает по принципу точечного редактирования генетического материала. Белок Cas9 распознает нужный участок и разрезает ДНК вируса, не затрагивая геном человека. В перспективе исследователи хотят добиться полного устранения вирусного генома из инфицированных клеток.
Гепатит B — вирусная инфекция, поражающая печень. После заражения процесс может идти остро или переходить в длительное течение. В первом случае организм иногда справляется сам, во втором возбудитель сохраняется на годы и постепенно повреждает ткани органа. Такое состояние способно привести к циррозу, печеночной недостаточности и злокачественным изменениям.
Передача происходит через кровь и другие биологические жидкости. Основные пути — нестерильные иглы и инструменты, незащищенный половой контакт, а также заражение младенца во время родов. Риск связан и с использованием чужих бритв, щеток, маникюрных принадлежностей, если на них остались следы крови. При обычном бытовом общении опасности нет: рукопожатия, объятия, общая посуда, еда, кашель и чихание не приводят к инфицированию.
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