Сеченовский университет анонсировал создание препарата для лечения гепатита В

07 июля 2026, 07:22

Фото: iStock/Artur Plawgo

Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко ранее рассказывал о работе над новым средством против гепатита B, а теперь вуз вместе с компанией «Р-Фарм» привлек грант на создание такого препарата с применением CRISPR-Cas9. Об этом пишет РИА Новости.