Раскрыты способы увеличения количества пенсионных баллов
Увеличить количество пенсионных баллов можно несколькими проверенными способами. Об этом сообщил сенатор Игорь Мурог, передает RT.
Во-первых, Мурог отметил, что официальное трудоустройство и получение белой зарплаты имеют важное значение, так как это позволяет работодателю перечислять больше страховых взносов в Социальный фонд России, что, в свою очередь, увеличивает доход.
Во-вторых, он напомнил, что отсрочка выхода на пенсию приводит к начислению премиальных коэффициентов. Например, при отсрочке на пять лет годовые баллы увеличиваются в 1,45 раза, а фиксированная выплата — на 36 процентов. Кроме того, Мурог подчеркнул, что пенсионные баллы начисляются и за нестраховые периоды, такие как срочная служба в армии, уход за детьми, инвалидами или пожилыми людьми.
