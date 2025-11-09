Раскрыты сроки восстановления дома под Тулой после взрыва газа
Восстановление многоквартирного дома в поселке Куркино, подъезд которого частично обрушился из-за взрыва газа, начнется в кратчайшие сроки. Об этом 9 ноября сообщил глава администрации одноименного района Геннадий Калина в своем телеграм-канале.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поручил разработать проект и начать ремонтные работы. Тем временем спасатели полностью разобрали завалы и вынесли опасные части обрушившихся конструкций.
Во втором и третьих подъездах коммунальщики возобновили подачу воды, света, тепла и газа. Жильцы этих квартир постепенно возвращаются домой.
