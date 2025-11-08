Названа причина взрыва в жилом доме под Тулой
Взрыв в жилом доме под Тулой произошел во время работы газовщика
Взрыв в жилом доме в Тульской области произошел во время ремонтных работ, которые проводил местный газовщик. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Рабочего вызвали из-за запаха газа. Перед тем как раздался хлопок, он чинил оборудование. Взрыв произошел на первом этаже. В результате, по данным источника, пострадали четыре человека, среди которых сам газовщик — 50-летний Владимир, — еще двое мужчин и одна женщина. Источник телеканала RT, в свою очередь, сообщил о пяти пострадавших. Детей среди них нет.
Напомним, взрыв газа в жилом доме с обрушением стены подъезда произошел утром 8 ноября в поселке Куркино.
