Названа причина взрыва в жилом доме под Тулой

08 ноября 2025, 12:52

Взрыв в жилом доме под Тулой произошел во время работы газовщика

Фото: пресс-служба прокуратуры Тульской области

Взрыв в жилом доме в Тульской области произошел во время ремонтных работ, которые проводил местный газовщик. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.