Раскрыт виновник взрыва газа в жилом доме под Тулой

В Тульской области задержали причастного к взрыву газа в жилом доме
Фото: iStock/BrianAJackson

В Тульской области задержали 37-летнего местного жителя, причастного к обрушению жилого дома на улице Ленина в поселке Куркино. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону в своем телеграм-канале.



По версии следствия, мужчина самостоятельно демонтировал заглушку газового оборудования в своей квартире на первом этаже. Скопившийся в его жилище природный газ он поджег зажигалкой. В результате произошел взрыв газовоздушной смеси, из-за которого частично обрушился первый подъезд.

Напомним, всего из-за действий соседа пострадали четыре жильца, их госпитализировали. Мужчине предъявили обвинение по части 2 статьи 111 УК (причинение тяжкого вреда здоровью общеопасным способом).

Лидия Пономарева

