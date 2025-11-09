Раскрыт виновник взрыва газа в жилом доме под Тулой

09 ноября 2025, 12:08

В Тульской области задержали причастного к взрыву газа в жилом доме

Фото: iStock/BrianAJackson

В Тульской области задержали 37-летнего местного жителя, причастного к обрушению жилого дома на улице Ленина в поселке Куркино. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону в своем телеграм-канале.