Раскрыт виновник взрыва газа в жилом доме под Тулой
В Тульской области задержали 37-летнего местного жителя, причастного к обрушению жилого дома на улице Ленина в поселке Куркино. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону в своем телеграм-канале.
По версии следствия, мужчина самостоятельно демонтировал заглушку газового оборудования в своей квартире на первом этаже. Скопившийся в его жилище природный газ он поджег зажигалкой. В результате произошел взрыв газовоздушной смеси, из-за которого частично обрушился первый подъезд.
Напомним, всего из-за действий соседа пострадали четыре жильца, их госпитализировали. Мужчине предъявили обвинение по части 2 статьи 111 УК (причинение тяжкого вреда здоровью общеопасным способом).
