Стала известна судьба пропавших после взрыва в жилом доме под Тулой

08 ноября 2025, 11:27

Все пропавшие после взрыва газа в жилом доме под Тулой вышли на связь

Фото: iStock/Dmitriy Prokofev

Все пропавшие после обрушения подъезда в Тульской области вышли на связь. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.