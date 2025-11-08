Стала известна судьба пропавших после взрыва в жилом доме под Тулой
Все пропавшие после обрушения подъезда в Тульской области вышли на связь. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.
По предварительным данным, спасатели обследовали завалы и никого не нашли. Ранее телеграм-канал SHOT писал об исчезновении нескольких человек.
Напомним, подъезд жилого дома обрушился в поселке Куркино после взрыва бытового газа. По данным телеграм-канала SHOT, травмы получили семь человек. В свою очередь, губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил о трех пострадавших. В связи с происшествием следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время все обстоятельства выясняются.
