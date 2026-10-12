Раскрыты сроки завершения пика активности клещей в России

12 октября 2026, 08:50

Роспотребнадзор: пик активности клещей завершится в октябре

Фото: iStock/cotuvokne

Пик активности клещей в России зависит от вида особи и климата региона. Об этом рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института дезинфектологии Федерального научного центра гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана Роспотребнадзора РФ Михаил Алексеев.