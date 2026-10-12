Раскрыты сроки завершения пика активности клещей в России
Пик активности клещей в России зависит от вида особи и климата региона. Об этом рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института дезинфектологии Федерального научного центра гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана Роспотребнадзора РФ Михаил Алексеев.
По словам специалиста, на юге ареала обитания клещей активность взрослых особей сохраняется на протяжении всего холодного периода до наступления сухого летнего сезона. В средней полосе они активны в теплое время года до первых осенних заморозков. Некоторые виды клещей могут встречаться в лесах до октября, пока температура не опустится до +9-10 градусов, подчеркнул он.
Чтобы защититься от клещей, рекомендуется носить закрытую одежду, обрабатывать ее специальными средствами и регулярно осматривать себя после пребывания на природе. При укусе клеща его нужно аккуратно удалить и обратиться за медицинской помощью, подытожил Алексеев.
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