Россиян предупредили о незаметном развитии диабета

12 октября 2026, 08:24

Врач Стадникова: Диабет второго типа может развиваться незаметно

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Сахарный диабет второго типа нередко развивается на ранних стадиях незаметно, что делает своевременную оценку факторов риска критически важной. Об этом RT заявила врач-эндокринолог медицинского курорта VERBA Юлия Стадникова.