Россиян предупредили о незаметном развитии диабета
Сахарный диабет второго типа нередко развивается на ранних стадиях незаметно, что делает своевременную оценку факторов риска критически важной. Об этом RT заявила врач-эндокринолог медицинского курорта VERBA Юлия Стадникова.
Эксперт разъяснила, как развивается патология: при инсулинорезистентности снижается чувствительность тканей к инсулину. На начальном этапе поджелудочная железа увеличивает выработку гормона, чтобы поддерживать уровень сахара в норме. Этот период, предшествующий диабету, указывает на перегрузку организма, но при своевременном вмешательстве процесс можно остановить или даже обратить вспять, рассказала Стадникова.
Специалист обратила внимание на то, что организм иногда подаёт визуальные сигналы. Одним из косвенных признаков инсулинорезистентности может быть чёрный акантоз — потемнение и уплотнение кожи в области шеи или подмышечных впадин с бархатистой текстурой.
Врач отметила, что общая усталость или тяга к сладкому не всегда указывают на нарушение обмена веществ. Однако сильная жажда, частое мочеиспускание и беспричинное снижение веса способны быть тревожными сигналами и требуют немедленного обращения за медицинской помощью. Для первичной диагностики рекомендуется обратиться к терапевту или эндокринологу, чтобы оценить риски и состояние углеводного обмена, заключила она.
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