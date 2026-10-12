Охотник назвал способы отпугнуть медведя при встрече

12 октября 2026, 07:28

Охотник Вайсман: при приближении бурого медведя нужно агрессивно кричать

Фото: iStock/Warren A Metcalf

Заместитель главного редактора журнала «Охота и охотничье хозяйство» Алексей Вайсман посоветовал при приближении бурого медведя громко и агрессивно кричать, чтобы заставить зверя отступить. Об этом пишет РИА Новости.