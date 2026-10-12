Охотник назвал способы отпугнуть медведя при встрече
Заместитель главного редактора журнала «Охота и охотничье хозяйство» Алексей Вайсман посоветовал при приближении бурого медведя громко и агрессивно кричать, чтобы заставить зверя отступить. Об этом пишет РИА Новости.
По словам эксперта, лучше говорить низким голосом и вкладывать в крик эмоции. Вайсман отметил, что хищник реагирует на силу и настроение звукового сигнала. Он добавил, что резкие ругательства в такой ситуации способны усилить эффект.
Специалист рекомендовал увеличить силуэт. Для этого стоит внезапно распахнуть куртку или плащ, подняв руки вверх. В глазах животного человек станет выше и шире, а неожиданное изменение внешнего вида может заставить медведя уйти.
В конце лета и в начале сентября 2026 года медведи чаще выходили к людям в нескольких регионах России. Причиной называют период активного набора жира перед зимой и рост численности хищников. Власти вводили режимы повышенной готовности, ограничивали посещение туристических маршрутов и принимали меры против опасных животных.
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